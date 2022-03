Farris: “Solo l’Inter dipende da se stessa, a Liverpool per giocarcela. Ai ragazzi detto che…”

Era una partita da vincere, a tutti i costi, per riprendere la marcia scudetto. E l'Inter di Simone Inzaghi ha compiuto la sua missione

Marco Macca

Era una partita da vincere, a tutti i costi, per riprendere la marcia scudetto e per uscire da un periodo nero, mettendo al contempo pressione a Napoli e Milan, che si affronteranno domenica sera nello scontro diretto. E l'Inter di Simone Inzaghi ha compiuto la sua missione. Massimiliano Farris, vice allenatore nerazzurro, intervenuto a Sky Sport al posto di Inzaghi (senza voce) dopo la gara di San Siro, esprime la sua soddisfazione per il ritorno alla vittoria dei suoi ragazzi:

RISPOSTA - "Ci aspettavamo questa risposta. C'è stata una flessione fisiologica per i tanti impegni che ci hanno stressati emotivamente. C'era bisogno di una scintilla per far ripartire tutto. La Salernitana veniva da 4 risultati utili consecutivi. Volevamo attaccare gli spazi e utilizzare al meglio gli esterni. Veder gioire Lautaro e Dzeko è il massimo che potessimo aspettarci. Ai ragazzi abbiamo sempre detto che era una flessione di testa, perché non avevamo dati su un calo fisico. Non abbiamo mai avuto dubbi su Lautaro, Barella e gli altri. Ci siamo affidati alla forza del gruppo e oggi è tornata l'Inter che conosciamo".

BISOGNO DI GIOCARE - "Nelle ultime due partite ci eravamo snaturati. A Genova verticalizzavamo in maniera frettolosa, mentre col Milan la nostra non tranquillità non ci ha permesso di sviluppare il nostro gioco. Questa squadra ha bisogno di giocare e lo abbiamo sempre ribadito".

LIVERPOOL - "Sappiamo che ribaltare il risultato dell'andata non è facile, ma vogliamo la prestazione e i ragazzi lo sanno. In queste gare le motivazioni vengono da sole, dobbiamo giocare da Inter. Non possiamo dimenticare quello che abbiamo fatto nella prima parte di stagione, abbiamo lo stesso entusiasmo e le stesse qualità. La società in questi giorni ci è stata sempre vicina e ci siamo sempre detti che siamo l'unica squadra che può decidere delle proprie sorti. Stasera è stato un buon passo".

BROZOVIC - "Brozovic ha ormai sempre un uomo incollato addosso. E' un accentratore di gioco, la differenza è quando i compagni riescono a supportarlo".

