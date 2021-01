Lautaro sposa il progetto Inter: accordo vicino, le sirene del Barcellona sono un ricordo

L’incontro avvenuto in sede nella giornata di ieri tra la dirigenza dell’Inter e l’entourage di Lautaro Martinez ha riacceso i fari sul futuro dell’attaccante argentino: l’idea ormai consolidata è che manchi sempre meno al momento del tanto sospirato rinnovo di contratto. Entrambe le parti, come scrive Tuttosport, sembrano d’accordo sull’idea di proseguire insieme:

“Non è ancora tempo di annunci. Per la tanto agognata firma sul rinnovo del contratto si dovrà ancora aspettare. Ma tutti gli indizi portano a credere che Lautaro Martinez prolungherà il proprio accordo con l’Inter, per la reciproca soddisfazione delle parti. […] Conte lo considera un insostituibile e i vertici della Beneamata sanno perfettamente che l’affiatamento in zona gol con Romelu Lukaku può solo che continuare a migliorare. Dal canto suo l’ex punta del Racing si sente ormai a casa. […] Ergo: le sirene catalane, anche per una semplice, ma fondamentale mancanza di fondi nelle casse di un Barcellona impossibilitato ad elargire i 111 milioni della clausola di rescissione, non risuonano più“.

“L’Inter non arriverà di certo ai 10 milioni paventati, prima della pandemia, dalla società blaugrana al ragazzo di Bahía Blanca. Ma certamente verrà riconosciuta una carezza economica al bomber 23enne: l’Inter metterà sul piatto circa 5 milioni per il nuovo ingaggio, l’entourage di Lautaro punta a quota 7, come altri big della rosa; l’intesa potrebbe arrivare a metà strada“.