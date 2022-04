Lautaro, che risposta! Gol e assist dalla panchina: il Toro è pronto per la volata

Partito dalla panchina, Lautaro Martinez è riuscito comunque a imprimere il suo marchio sulla partita. Un gol importante e un assist

"Aveva appena completato la sua strana serata, iniziata con una inattesa (e rumorosa) panchina e corretta poi con un gol e un assist dolce per il compagno latino Sanchez. Insomma, un’altalena sentimentale, come da telenovela argentina, come da abitudine della casa. Lui ha vissuto nell’ultimo mese l’ennesima pausa da gol in una stagione che procede a scatti: aveva patito un lungo digiuno invernale ma, subito dopo la perla di Anfield dell’8 marzo, è arrivato pure un mese di digiuno primaverile. Lo ha interrotto ieri, nella gara in cui Inzaghi non lo ha schierato dall’inizio. L’assenza contro il Verona era obbligata dalla squalifica, stavolta invece è stata una plateale scelta tecnica. Correa in forze e senza acciacchi, sta misurando la sua compatibilità con Dzeko ed è ripartito titolare: la nuova coppia è in fase di rodaggio e il rischio che a Lautaro resti il cerino in mano esiste", sottolinea La Gazzetta dello Sport.