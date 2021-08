Inter, stop Lautaro: “Verrà valutato con calma, obiettivo Verona. Sanchez…”

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez non si allenerà nei prossimi giorni e verrà valutato con calma

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez non si allenerà nei prossimi giorni e verrà valutato con calma, con l'obiettivo che possa tornare a disposizione per la seconda giornata contro il Verona. "Ieri mattina, poco dopo Dumfries, pure l’argentino si è presentato all’Humanitas di Rozzano per dei controlli strumentali: la circostanza ha spaventato per qualche ora, ma è stato trovato solo un lieve risentimento muscolare allo psoas. Il Toro non si allenerà nei prossimi giorni e verrà valutato con calma: l’obiettivo è averlo nella seconda partita di A, il 27 agosto a Verona", spiega il quotidiano che conferma come Sanchez tornerà a disposizione dopo la sosta.