Lautaro a caccia del record di gol. Il Toro punta Immobile e Higuain, 5 motivi per riuscirci

"Punto numero due: l’integrità fisica, nonostante gli impegni costanti anche con l’Argentina. Tre: lo stato mentale, esaltato anche dalla fascia al braccio. Quarto punto: la maturità raggiunta, che gli consente di gestire anche i nervosismi e i singoli momenti della partita. Ultimo aspetto, il gioco di squadra: l’Inter è collettivamente portata a pensare in maniera offensiva e il Toro non può non sfruttare questo aspetto. Come a dire: le condizioni per far sì che sia un Lautaro da record ci sono tutte. Nano gigante, magari da lassù Brera arriverà a pensarlo un’altra volta", scrive Gazzetta.