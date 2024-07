Lautaro Martinez continua a segnare a raffica con la maglia dell’Argentina. Il Toro, capitano dell’Inter, ha realizzato 4 gol in 121 minuti di gioco nella fase a gironi, contro Canada, Cile e Perù.

Come riferisce Sky Sport, grazie alle 4 reti nel girone vinto e dominato dall’Argentina, l’attaccante dell’Inter è diventato il primo giocatore argentino della storia a segnare almeno un gol in ciascuna delle partite della fase a gironi nel suo formato attuale (4 squadre in ogni gruppo).