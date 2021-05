Lautaro, rinnovo bloccato in attesa di sciogliere il nodo della proprietà

L'attaccante argentino aveva l'accordo per il rinnovo con l'Inter poi il cambio agente e i problemi finanziari hanno fatto slittare la firma

In casa Inter la proprietà ha iniziato a programmare il futuro e ha chiesto ai giocatori un sacrificio per sistemare i conti del club. Per questo sono stati messi in standby anche i rinnovi dei contratti, tra cui quello di Bastoni e quello di Lautaro .

"I problemi finanziari hanno portato al congelamento di pagamenti e firme. Una delle più importanti riguardava proprio Lautaro. Da mesi è apparecchiato il suo rinnovo fino al 2024, con adeguamento dell'ingaggio dagli attuali 2,5 milioni a 4,5 più bonus. Ad aprile il Toro ha anche cambiato agente, affidandosi ad Alejandro Camano, lo stesso di Hakimi. Tutto però è stato bloccato in attesa di sciogliere il nodo della proprietà. Peccato che l'incertezza cresca e che non aiuti nessuno. Come non aiuta sentirsi chiedere la rinuncia a due mensilità dopo aver vinto lo scudetto al termine di una stagione senza respiro. Anche perché la precedente per l'Inter era terminata soltanto il 21 agosto", spiega Gazzetta.it.