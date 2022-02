Lautaro e Sanchez, tocca a voi: l’Inter aspetta risposte. L’attacco del Sassuolo…

L'argentino e il cileno guideranno questa sera i nerazzurri: per entrambi l'obiettivo personale è quello di segnare

L'attacco dell'Inter che questa sera affronta a San Siro il Sassuolo (calcio di inizio alle ore 18) sarà affidato a Lautaro Martinez e ad Alexis Sanchez. Entrambi, per motivi diversi, sono chiamati a dare risposte, in particolar modo in zona gol: entrambi non segnano in campionato dal successo ottenuto sul campo della Salernitana il 17 dicembre. Due mesi di astinenza tamponati solo parzialmente da Dzeko e dal resto della squadra. Senza contare che, prendendo a confronto l'attacco del Sassuolo (anche togliendo Dzeko da una parte e Berardi dall'altra), gli emiliani possono contare su un reparto avanzato più prolifico: Lautaro e Sanchez hanno realizzato 13 gol, Scamacca e Raspadori 16.