Lautaro, chi l’ha scoperto: “Può fare la storia dell’Inter. Futuro? Si vede che…”

Le parole di Fabio Radaelli: "Lautaro deve continuare così: penso che possa fare la storia del club"

“È un giocatore da grande club e con una grande storia, come l’Inter”. Non usa giri di parole Fabio Redaelli , scout che ha scoperto Lautaro Martinez e che l'ha portato al Racing nel 2014, nell'intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Lo scopritore del Toro ha parlato dei progressi fatti dal nerazzurro e anche del suo futuro.

È felice in nerazzurro?

“Siamo in contatto, gli ho fatto i complimenti per lo scudetto. Si vede chiaramente che è molto contento di quello che sta vivendo a Milano , dal punto di vista sportivo e personale”.

“Questo titolo ha un significato speciale in quanto è il primo, ma penso che sia solo l’inizio: la sua sarà una carriera ricca di successi. Lautaro è un grande giocatore e in quanto tale non ha limiti”.