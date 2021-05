Inter-Lautaro, zero dubbi: “Futuro? Si è espresso pubblicamente e privatamente”

Il calciatore argentino ha ben chiaro quale sarà il suo futuro: l'ha comunicato sia in forma pubblica che privata

E' tornato al centro delle voci di mercato ad un anno di distanza. Lautaro Martinez è uno dei centravanti più ambiti a livello europeo, ma non c'è alcun segnale di una sua possibile partenza da Milano al momento. Anche perché, come spiega La Gazzetta dello Sport, la sua volontà è chiarissima: "Si è espresso, pubblicamente e privatamente. Il Toro non vuole lasciare Milano, anche dal punto di vista familiare ha trovato una stabilità che non vorrebbe rivedere. Si sente interista. Serve una prova? «Campioni d’Italia siamo noi», ha postato ieri Lautaro su instagram: la sconfitta nel derby d’Italia non ha fatto male. Il ring con Conte, invece, ha fatto benissimo".