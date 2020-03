Cds – Inter, Lautaro scoppia di salute. E ora restituisca il suo tasso di incisività

Se è per questo, Lautaro scoppia di salute. Quello che ha saltato, in stagione, è stato solo conseguenza di squalifiche. Il Toro ha visto rosso, inteso come riflesso della sfuriata nel finale di Inter-Cagliari con pesante sanzione al seguito. A febbraio ha perso tre partite, per lo stesso motivo. Attorcigliandosi un po’ su sé stesso, quelle volte che invece è sceso in campo. Due turni di stop in campionato, con annesso un derby visto dalla tribuna, e il giallo preso nell’andata dei sedicesimi di Europa League – si è ripulito la fedina in Europa – col Ludogorets, da diffidato. Il vero Lautaro è da ritrovare, dopo il gol agli isolani c’è solo l’immagine sbiadita di un vero killer sotto porta. Restituire all’Inter il suo tasso di incisività è basilare, andando verso il frullatore dell’ultima fase di stagione”