Lautaro: “Scudetto? Sono venuto all’Inter per vincere. Oggi siamo stati squadra”

Settima vittoria consecutiva per l’Inter che batte anche il Verona di Juric e guadagna la prima posizione. Della partita di questa sera, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato Lautaro Martinez:

“Affrontata una squadra tosta, dura. Abbiamo corso tanto, non abbiamo mollato niente. Primo tempo bene, nel secondo tempo tanta cattiveria e determinazione e soprattutto siamo stati squadra. Sono venuto in questo club per vincere qualcosa, abbiamo questa opportunità, lavoriamo ogni giorno per dimostrare di poter rimanere in alto. Ci sono partite dure dove dobbiamo dare di più, oggi ce l’abbiamo fatta e abbiamo dato il massimo. Dedica per la mia famiglia, per la mia fidanzata e per la mia bambina che sta per arrivare”.