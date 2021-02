Lautaro: “Abbiamo esultato così perché è una cosa che sentiamo troppo.

Lautaro Martinez ha spiegato con soddisfazione ai microfoni di Inter TV il motivo dell'esultanza sul terzo gol. Un'esultanza di gruppo, sentita da tutti.

"Ho fatto una ripartenza e Romelu è andato via con due avversari, me l'ha passata e ha fatto gol. E dopo abbiamo esultato tutti insieme perché è una cosa che sentiamo troppo. Siamo una squadra, siamo uniti dentro lo spogliatoio e oggi abbiamo dimostrato grande carattere, grande gioco di squadra. Compatti sia in fase di possesso che di non possesso e abbiamo fatto male alla Lazio. Loro venivano da tante partite vinte di fila, oggi abbiamo affrontato una squadra forte che si sta giocando tanto in campionato". Lautaro Martinez ha sottolineato l'importanza di aver vinto una partita così difficile.