CdS – L’Inter e Conte aspettano Lautaro: senza gol da un mese, contro il Napoli…

Dopo aver scontato la squalifica contro il Genoa, Lautaro Martinez è pronto a tornare al fianco di Romelu Lukaku nell’attacco dell’Inter: l’attaccante argentino, già 13 gol in stagione, vuole tornare a segnare dopo un mese di digiuno. Così scrive il Corriere dello Sport:

“A San Siro e non al San Paolo, ma l’ultima vittoria dell’Inter sul Napoli porta la firma di Lautaro Martinez. Era giusto di questi tempi, l’unica differenza prima di Natale e non dopo le feste. […] Con il Genoa, prima della sosta, non ha giocato solo perchè squalificato. E il tande con Lukaku ha regalato a Conte ben 27 reti, 13 delle quali a firma del Toro. Il problema, se così può essere definito, è che si è fermato al primo dicembre, ovvero alla doppietta rifilata alla Spal. Poi, prima dello stop con il Genoa, è rimasto a secco contro Roma, Barcellona e Fiorentina. E sarà anche un caso, ma quelle gare, tutte pesanti, l’Inter non le ha vinte. Ormai, infatti, il Toro ha abituato a lasciare il segno nelle sfide che contano: quest’anno lo ha già fatto con Barcellona, Borussia Dortmund e Juventus. Insomma, la sfida con il Napoli è quella ideale per tornare ad esultare“.