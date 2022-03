Inter in missione verso la Juventus. “Per Lautaro è una sfida che vale doppio”

Giornata importante in casa Inter perché Lautaro Martinez effettuerà proprio oggi il primo tampone per uscire dall'isolamento post Covid-19

Giornata importante in casa Inter perché Lautaro Martinez effettuerà proprio oggi il primo tampone per uscire dall'isolamento post Covid-19. In caso di esito negativo, il Toro sarà poi ad Appiano Gentile per l'allenamento, in vista della sfida alla Juventus di domenica prossima. "Lautaro è asintomatico dal primo giorno e anche questo induce a un cauto ottimismo sulla possibilità di poter tornare subito in campo. A Torino sarà una gara fondamentale in chiave scudetto e Lautaro vuole tornare ad essere decisivo. Per il Toro è una sfida che vale doppio: il suo nuovo status di top player gli impone il ruolo di leader tecnico ed emotivo. Sarà una partita senza appello, dove bisognerà dimostrare di avere più fame dell’avversario. E forse non poteva esserci occasione migliore dimostrare di essere ancora la squadra da battere", spiega La Gazzetta dello Sport.