TS: “Inter, Simeone chiede Lautaro. Ma il Real propone una formula fantasiosa”

Il centravanti argentino è conteso tra i due club di Madrid: il Cholo lo ha chiesto come regalo per il campionato, ma il Real non molla

Marco Astori

Si prospetta una lunga telenovela di mercato quest'estate attorno al nome di Lautaro Martinez. Come riportato negli scorsi giorni, entrambe le squadre di Madrid hanno messo il mirino sul Toro e, come scrive Tuttosport, sono pronte a fare sul serio: "A Madrid, nei giorni in cui l’originale è pronto a sbarcare al Barcellona, sono convinti di potersi assicurare il nuovo Agüero. Il Cholo Simeone ha chiesto Lautaro come “regalo” per la Liga appena vinta. L’Inter dovrà garantire il 10% della futura rivendita agli argentini ma l’operazione sarà comunque un successo.

Perché l’Atletico sa che il prezzo di Lautaro è 90 milioni. È quanto ha messo sul piatto il Real con una formula “fantasiosa” tipica del periodo: 60 milioni cash più il conguaglio per Hakimi (pari a circa 27 milioni). Non è dato a sapersi se pure i Colchoneros proveranno a includere una contropartita nell’affare anche se l’Inter vorrebbe solo incassare per fare un’ottima plusvalenza, considerando che il peso a bilancio del cartellino al 30 giugno sarà di 11,6 milioni, con ammortamento annuale pari a 5,8", si legge.