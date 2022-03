Lautaro stanco, mossa Inter: “La dirigenza potrebbe chiedere che…”

Lautaro, stanco come molti altri titolarissimi della formazione di Inzaghi, avrebbe bisogno di ricaricare le pile

Non è un momento positivo per Lautaro Martinez , che però questa sera potrebbe ritrovare il gol lì dove l'ha lasciato l'ultima volta in campionato, proprio contro la Salernitana. E' puntato sulla condizione fisica, però, il focus dell'Inter, pronta a chiedere una rinuncia all'Argentina per farlo recuperare appieno: "La speranza dell'Inter, che dopo la sosta andrà a Torino a sfidare la Juventus, è che l'Argentina risparmi determinati giocatori.

Lautaro, stanco come molti altri titolarissimi della formazione di Inzaghi, avrebbe bisogno di ricaricare le pile e svolgere un programma personalizzato ad Appiano per ritrovare la miglior condizione in vista degli ultimi mesi di stagione, ragione per cui la dirigenza nerazzurra potrebbe chiedere alla federcalcio argentina di escludere il "Toro" dalle convocazioni. Sempre che l'argentino non spinga per raggiungere il suo paese...".