Argentina, Lautaro Martinez condivide una statistica curiosa con l’ex Inter Palacio

Uno all’Inter ha giocato e ha lasciato un bel ricordo. L’altro spera di poterlo fare con la vittoria di un trofeo importante. Rodrigo Palacio e Lautaro Martinez condivono la nazionalità e anche una statistica curiosa con la maglia dell’Argentina. Ieri, l’attuale attaccante nerazzurro ha segnato a La Paz (ha fatto pure assist) ed è il primo argentino ad aver segnato al posto di Messi in una partita valida per le qualificazioni mondiali dal 2013. La Nazionale ha vinto contro la Bolivia dopo 15 anni. L’ultimo giocatore argentino diverso da Messi a segnare in una partita di qualificazione ai Mondiali era stato proprio l’ex nerazzurro, El Trenza. E anche lui allora apparteneva all’Inter.

(Fonte: lanueva.com)