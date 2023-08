Lautaro, 81 gol e 20 assist in Serie A: solo due meglio di lui negli ultimi 5 anni

Numeri sempre più importanti per il Toro che, dal suo arrivo in Italia (stagione 2018-2019) ha messo a referto anche 20 assist

Con la doppietta al Monza, Lautaro Martinez ha toccato quota 81 gol in Serie A. Numeri sempre più importanti per il Toro che, dal suo arrivo in Italia (stagione 2018-2019) ha messo a referto anche 20 assist.