EDICOLA / CdS: Toro puro. A Salisburgo decide l’argentino: Inter già agli ottavi

La prima pagina del giornale sportivo è dedicata alla vittoria in CL e alla qualificazione dei nerazzurri trascinati dall'argentino

"Toro puro". L'esultanza di Lautaro Martinez al gol su rigore segnato contro il Salisburgo e questo titolo sono al centro della prima pagina del Corriere dello Sport. Il giornale romano mette in primo piano l'argentino che porta l'Inter "già agli ottavi ed è decisivo pure a Salisburgo".

"Fenomeno Lautaro", continua il quotidiano. "14 gol in 15 gare. Dieci punti in quattro giornate per la squadra di Inzaghi che si giocherà il primo posto del girone di Champions League con la Real Sociedad. La promessa di Martinez: «Non ci fermiamo qui». E poi: "Napoli flop: 1-1 con l'Union. Garcia stecca. DeLa irritato".