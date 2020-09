Inter-Lautaro, ecco quando partirà la trattativa per il rinnovo. Intanto gli agenti…

Potrebbero presto arrivare delle novità sul futuro di Lautaro Martinez: gli agenti dell’attaccante argentino sono arrivati in Europa, il che ha scatenato nuove voci sul Barcellona. Secondo il Corriere dello Sport, tuttavia, non è da escludere un incontro anche con la dirigenza nerazzurra per gettare le basi del rinnovo di contratto del Toro:

“Occhio a Lautaro Martinez, i cui agenti sono arrivati in Europa. Sono stati avvistati in Catalogna e, anche se gli uomini di Bartomeu negano summit con loro, la mossa all’Inter non è stata accolta con il sorriso sulle labbra. Raggiungeranno anche Milano nei prossimi giorni? Probabile e non va escluso che, per una questione di rapporti, il ds Ausilio li incontri come già successo in occasione degli altri viaggi che hanno fatto nel Vecchio Continente. La trattativa vera e propria per il rinnovo, però, verrà iniziata dal 5 ottobre in poi. E chiaramente la scelta di andare a Barcellona in questi giorni, potrebbe lasciare un segno o comunque non creare un clima ideale tra le parti, anche se all’Inter sanno bene quali sono le “regole non scritte” del mondo del calcio“.