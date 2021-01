Lautaro, prima tripletta perfetta con l’Inter. L’ultimo nerazzurro a riuscirci? Icardi

Giornata da ricordare per Lautaro Martinez perché il Toro è riuscito a fare la tripletta perfetta, ossia segnare una rete di destro, una di sinistro e una di testa contro il Crotone. Prima tripletta in Serie A per il Toro ma era da oltre tre anni che un giocatore dell’Inter non riusciva nell’impresa di farcela. “Lautaro Martinez ha segnato la sua prima tripletta nel massimo campionato. Tripletta perfetta con destro, sinistro e colpo di testa: l’ultimo giocatore dell’Inter a riuscirci in Serie A fu Icardi nel marzo 2017 (vs Atalanta). Autore”, commenta infatti Opta.