Lautaro uomo della svolta. L’Inter ha reagito e ha risposto al Milan. Inzaghi…

Lautaro ha fatto la storia della Serie A. Il Toro è diventato il primo giocatore nella storia del campionato a segnare quattro gol da subentrato. "Comincia in panchina bello comodo (ma evidentemente carico), entra al 9' minuto del secondo e in 27 minuti segna quattro gol. Facile, no? A dirsi, a scriverlo e a leggerlo. A gustarselo come hanno fatto i tifosi dell'Inter e poi i suoi compagni. E Simone Inzaghi, un allenatore felice, primo in classifica insieme al Milan: la risposta ai rossoneri è arrivata a distanza di poche ore", sottolinea il Corriere dello Sport.