FOTO – Inter, vacanze finite per Lautaro Martinez: il Toro ‘saluta’ così l’Argentina

Lautaro Martinez sta ultimando le vacanze dopo la vittoria in Copa America con l'Argentina: ecco il post del Toro

In attesa di avere delucidazioni per il suo futuro all'Inter, Lautaro Martinez sta ultimando le vacanze dopo la vittoria in Copa America con l'Argentina. Il Toro, tramite Instagram Stories, ha voluto salutare l'Argentina prima di ripartire per l'Italia con destinazione Milano. Ecco la foto postata da Lautaro.