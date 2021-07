Pedullà: “Inter, Lukaku resta al 99%. Lautaro? Rinnovo fermo. E i mal di pancia…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha risposto così alle domande su Lautaro e Lukaku

"Lukaku resta all'Inter? Diciamo un 99% perché teniamo una percentuale di follia, così come c'è una percentuale da discutere su Lautaro. La società che vuole Lautaro con più insistenza è l'Atletico Madrid. Lautaro ha 2 anni di contratto, un po' di mal di pancia li ha avuti, non ha rinnovato. Ora è tutto fermo, per Lautaro ci trascineremo dopo Ferragosto. Ora c'è la priorità della fascia. Lukaku diverso da Lautaro? Il Chelsea è stato respinto su entrambi i fronti per Lukaku. Per Lautaro è diverso perché il 2023 non è lontanissimo ed è una storia da monitorare".