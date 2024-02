"A questi livelli di continuità non si era mai visto in Italia", aggiunge poi il Corriere dello Sport che celebra i numeri di Lautaro

"Lo spettacolo dell’Inter, il trionfo di Lautaro Martinez. Non poteva andare meglio la trasferta di Lecce, che mantiene le distanze enormi in classifica e consente al più forte attaccante della Serie A di godersi i suoi record: quota 22 gol in campionato non l’aveva mai raggiunta e ovviamente la migliorerà ancora, con un occhio al primato assoluto". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito ai numeri di Lautaro, arrivato a 101 gol in Serie A con la maglia dell'Inter.