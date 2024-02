Vista la partecipazione al Mondiale per Club nel 2025 già certa ormai da settimane, l'Inter ha potuto giocare d'anticipo rispetto alle concorrenti italiane sul mercato. Marotta e Ausilio si sono messi al lavoro per costruire una rosa profonda da consegnare a Simone Inzaghi in una stagione, la prossima, che si preannuncia massacrante e che potenzialmente potrebbe 'costringere' i nerazzurri a giocare 71 partite complessive. Per questi motivi, oltre a Buchanan, i dirigenti interisti hanno già bloccato Taremi e Zielinski, come sottolinea la Gazzetta dello Sport:

"Di fatto, al netto di eventuali cessioni legate ad offerte indecenti o a giocatori scontenti (al momento non ce ne sono), l’Inter per la prossima stagione è già fatta. Con un evidente upgrade per affrontare al meglio un anno che, oltre al consueto tour de force legato ai tre fronti italiani e alla Champions (peraltro allargata), avrà appunto l’appendice della nuova manifestazione che metterà in palio più di 2,5 miliardi complessivi. Si giocherà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025, con la possibilità di arrivare anche a 71 partite ufficiali in una stagione che si annuncia massacrante e che arriverà dopo l’Europeo in Germania che già accorcerà le vacanze dei calciatori".