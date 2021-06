Inter, Lautaro via? Nuovo Correa per Inzaghi: “C’è un nome che è assicurazione”

Lautaro Martinez può davvero lasciare l'Inter: questi tutti i nomi sondati dall'Inter per regalare ad Inzaghi il nuovo Correa

Tutti i media hanno interpretato univocamente le parole di Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez: il calciatore è sul mercato. Ed è chiaro come l'Inter non debba farsi trovare impreparata in caso di addio del Toro e ha già cominciato a sondare diversi profili: "L’Inter, al momento - spiega Tuttosport nella sua edizione odierna -, considera incedibile Lautaro, anche perché sul fronte cessioni è già caldissimo quello per Achraf Hakimi. Però, nel caso dovesse partire, il club non si farebbe certamente trovare impreparato.