Lautaro: “Vincere con l’Argentina non ha prezzo. Mondiale? C’è tempo per migliorare”

Le dichiarazioni del Toro rilasciate al termine della finalissima vinta contro l'Italia

L'Argentina ha giocato una grande partita a Wembley nella finalissima contro l'Italia. L'Albiceleste è stata trascinata da Messi e un super Lautaro. Al termine della gara il Toro ha commentato così la vittoria dell'Argentina: "La verità è che vincere titoli con questa maglia non ha prezzo. Siamo molto felici per il presente, per il gioco e per quello che è questo gruppo. Per il Mondiale c'è ancora tempo per migliorare qualcosa. È bello sentire l'affetto del pubblico".