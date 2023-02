Lautaro, il Wolverine dell’Inter: “Non si arrende mai finché non raggiunge la sua preda”

"Piccolo e tostissimo. I capelli a spazzola che sembrano quasi un’arma. Il potere rigenerante che guarisce le ferite più gravi e gli restituisce un’energia inesauribile, tanto che non si stanca mai. Gli artigli composti dal misterioso adamantio che possono squarciare qualsiasi cosa. E un caratterino focoso e irascibile. Wolverine è il più famoso degli X-Men, creato nel 1974 da Len Wein e Herb Trimpe, diventato simbolo planetario grazie all’interpretazione di Hugh Jackman al cinema. Il nome “wolverine” deriva da uno degli animali più tenaci e aggressivi che esistano. Non si arrende mai finché non raggiunge la sua preda. Sembra proprio Lautaro quando parte a testa bassa cercando il gol, la sua ossessione: potenza esplosiva, velocità bruciante, personalità strabordante. Anche quando il pallone pare irraggiungibile, Lautaro sfodera gli “artigli” per agganciarlo e spedirlo in rete. Il Mondiale in Qatar è stata la sua grande prima cinematografica, ora è il momento dei sequel. Cominciando dal derby".