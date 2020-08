Lautaro sulla scia dei connazionali Zanetti e Crespo: un gol per vincere e consacrarsi

Poche ore al calcio di inizio di Siviglia-Inter, finale di Europa League: i nerazzurri tornano a giocarsi un trofeo europeo a 10 anni dall’ultima volta, dalla leggendaria notte di Madrid. Una grande occasione per Lautaro Martinez di segnare e consacrarsi definitivamente: come ricorda Tyc Sports, sono già quattro gli argentini ad essere andati a segno in una finale di Coppa UEFA/Europa League. Il Toro può prendere spunto da due che hanno scritto pagine importanti della storia nerazzurra, come il vice presidente Javier Zanetti (in gol nel ’98) e Herna Crespo (a segno nel ’99), ma anche da due miti del calcio sudamericano come Diego Armando Maradona (decisivo nel ’89) e Jorge Valdano (in rete in due finali consecutive, nel 1984/85 e nel 1985/86).