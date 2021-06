EDICOLA TS – Bivio Lautaro, fra Simone e Simeone: pressing Atletico, decide Zhang

"Bivio Lautaro. Fra Simone e Simeone". E' questo il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 8 giugno 2021

"Bivio Lautaro. Fra Simone e Simeone". E' questo il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 8 giugno 2021. "Inzaghi considera Martinez incedibile ma l'Atletico Madrid va in pressing sull'Inter: decide Zhang", si legge sul quotidiano. In copertina uno stralcio dell'intervista a Galeone mentre di spalla si parla di Bonucci e di Belotti-Roma.