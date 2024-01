L’avvocato della Salernitana: “Balotelli? Ex giocatore. Non prenderemo chi crea problemi”

Ai microfoni di TeleVomero è intervenuto Francesco Fimmanò , avvocato della Salernitana, per parlare delle ultime vicende relative alla squadra campana. L'avvocato ha spento le voci di un possibile approdo di Balotelli in granata. Queste le sue considerazioni: " Sento parlare di Balotelli, a mio avviso è un ex giocatore.

Abbiamo già in rosa un grande attaccante che ci ha creato qualche problema, non ne aggiungeremo un altro che, a sua volte, ne ha creati diversi nel suo percorso. Non mi spiego come sia possibile che Dia non abbia tante offerte visto il suo valore. Con la Roma dovrebbe rientrare e giocare una ventina di minuti", le parole riportate da TuttoSalernitana.