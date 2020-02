Lazaro, giornata da dimenticare: espulso e Newcastle ancora ko, i tifosi già lo scaricano

Prosegue il periodo difficile di Valentino Lazaro: l’esterno austriaco, dopo una prima parte di stagione negativa con la maglia dell’Inter, sta faticando anche con il Newcastle. Ieri, in occasione della sfida (persa) contro il Crystal Palace, l’ex Hertha Berlino è stato ancora una volta protagonista in negativo, facendosi espellere nel finale per fallo da ultimo uomo su Zaha. Un impatto con la nuova realtà tutt’altro che esaltante, tanto che i tifosi dei Magpies lo hanno già scaricato: sui social i supporters bianconeri lo hanno criticato duramente, e sono in tanti a chiedere il suo immediato ritorno all’Inter.