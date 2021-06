Inter, Europeo finito per Lazaro. Infortunio muscolare per l’esterno dell’Austria

L'esterno dell'Inter, in questa stagione in prestito al Borussia Moenchengladbach, ha un problema muscolare e tornerà a casa

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Tegola per l'Austria, impegnata nella fase finale dell'Europeo. La squadra del ct Franco Foda perde per infortunio Valentino Lazaro: l'esterno di proprietà dell'Inter, reduce dall'esperienza nel Borussia Moenchengladbach, ha subito un infortunio muscolare e, come comunica l'account ufficiale su Twitter della Nazionale, dovrebbe aver concluso la propria esperienza nel torneo continentale. (ANSA).