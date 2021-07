Inter, Lazaro ai tifosi: “Covid19? Mi sento bene e spero di tornare in squadra presto”

Il calciatore è risultato leggermente positivo al coronavirus: è stato isolato rispetto al gruppo di Inzaghi

Valentino Lazaro era arrivato ad Appiano Gentile per iniziare il suo ritiro con l'Inter ma è risultato debolmente positivo al covid19. Per questo è stato isolato dal resto della squadra dopo i test preventivi a cui è stato sottoposto.

Due cuoricini nerazzurri per chi fa il tifo per lui che, secondo varie indiscrezioni di mercato, non dovrebbe restare alla corte di Inzaghi. "Grazie per i vostri messaggi - ha scritto il calciatore - mi sento bene e spero di tornare presto con la squadra".