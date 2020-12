GdS – Borussia-Inter, pagelle: Darmian, altro che alternativa! Lukaku show continuo

L’Inter vince sul campo del Borussia Monchengladbach e può ancora sperare nel passaggio del turno in Champions League. Per La Gazzetta dello Sport il migliore in campo, neanche a dirlo, è Romelu Lukaku, autore di una doppietta e protagonista di una prestazione super: “Gli tireranno una lattina, la prossima volta da queste parti. Doppietta ieri dopo la doppietta dell’andata, il tacco che fa da apripista per l’1-0, un paio di cioccolatini a Lautaro: uno show continuo, un oceano di qualità“. Conferma per Darmian, che trova il primo gol in nerazzurro e diventa a tutti gli effetti un titolare in più per Conte: “Stappa la partita, inserimento, destro che manda in crisi Sommer e fa capire all’Inter che sì, si può fare. Esce stanchissimo: alternativa a chi? È un titolare“. Male, invece, Young e Lautaro.

Handanovic 6,5; Skriniar 5,5, de Vrij 6,5, Bastoni 6; Darmian 7 (dal 15′ st Hakimi 6,5), Barella 6,5, Brozovic 7, Gagliardini 6,5, Young 5,5 (dal 42′ st Perisic sv); Lukaku 8, Lautaro 5,5 (dal 26′ st Sanchez 5,5). Conte 7.