Lazaro saluta l’Inter: “Volevo essere all’altezza, dura senza avere mai chance”

Valentino Lazaro torna al Torino, questa volta a titolo definitivo. L'esterno austriaco ha voluto salutare l'Inter con un messaggio postato su Instagram, non senza prima togliersi qualche sassolino dalla scarpa: "Cari fan dell'Inter. Allora, quando ero un giovane giocatore e ho avuto l'occasione di venire in questa grande squadra, naturalmente avevo altri obiettivi e aspettative per il mio periodo a Milano. Guardandomi indietro le cose non sono andate come mi ero augurato e immaginato. Sarei stato volentieri all'altezza delle aspettative riposte in me, tuttavia è difficile se non ne viene data la possibilità e il tempo.