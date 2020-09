TMW – Lazio-Acerbi, novità in arrivo? Ecco l’esito dell’incontro di oggi con l’agente

Sembrava potesse essere un’occasione di mercato anche per l’Inter, ma Francesco Acerbi rimarrà alla Lazio. Almeno stando a quanto riportano i colleghi di TMW al termine di un incontro tenutosi oggi. Presenti il giocatore della Lazio, l’agente Federico Pastorello, Claudio Lotito e Igli Tare. Clima totalmente positivo tra le parti. Il disguido comunicativo è ormai alle spalle e la volontà comune è quella di per proseguire il rapporto. L’impegno è quello di mantenere la negoziazione sul piano della riservatezza per arrivare poi alla prosecuzione del rapporto.