Lazio, Inzaghi: “Scudetto? Le altre hanno gran ritmo. Lulic? Difficile ci sia contro l’Inter”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della delicata trasferta di Parma, Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato anche della lotta Scudetto contro Juventus e Inter, con qualche indicazione di formazione in vista della sfida di domenica prossima contro i nerazzurri all’Olimpico. Ecco le sue dichiarazioni:

“Mercoledì abbiamo disputato una grande partita contro un avversario preparato (l’Hellas Verona, ndr), che è stato bravo a metterci in difficoltà. Abbiamo speso tanto fisicamente e mentalmente. Non ci saranno Radu, Milinkovic, Bastos e Lulic. Il capitano è un generoso, si trascinava un problema da tempo, oggi faticava a camminare, speriamo di riaverlo presto a disposizione. Ad oggi è difficile pensare di poterlo vedere in campo contro l’Inter. Stiamo disputando un ottimo campionato, Juventus ed Inter stanno conquistando punti con un gran ritmo, è stata una settimana intensa e dispendiosa, dovremo compiere l’ultimo sforzo“.