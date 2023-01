Nico Gonzalez risponde a Casale: Lazio-Fiorentina 1-1, Inter seconda da sola

Finisce 1-1 il match delle 18 tra Lazio e Fiorentina. Il gol di Casale in apertura regala il vantaggio alla Lazio ma la splendida rete di Nico Gonzalez al 49' permette alla squadra di Italiano di pareggiare. Un risultato che porta la Lazio a 38 punti, al pari di Atalanta e Milan, con l'Inter che diventa seconda in solitaria. La Fiorentina, invece, scivola in dodicesima posizione con 24 punti.