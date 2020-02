D’Aversa: “Lazio molto forte. Squadra all’altezza di Juve e Inter”

Sarà il Parma di D’Aversa ad affrontare la Lazio in questo weekend di campionato. Così il tecnico emiliano ha parlato in conferenza stampa della squadra che sta insidiando l’Inter: “La Lazio è molto forte. Ha perso con l’Inter ma ha fatto bene. E’ una squadra che negli undici che può competere ai primi posti, ha fisicità, struttura, in attacco hanno diverse possibilità, sulla completezza sono molto forti. Ha pareggiato col Verona in una gara di episodi, hanno preso due pali. La Lazio è una grandissima squadra, se si ragiona sui giocatori è all’altezza di Juve e Inter, allenata da un allenatore molto bravo”