Ballotta: “Lazio favorita sull’Inter, ma prevedo equilibrio. Padelli? Preso per…”

Marco Ballotta, ex portiere di Lazio e Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay per parlare della sfida di domani sera: “Finalmente iniziano le partite che contano davvero. Vederle entrambe nei primi posti è una bella sensazione. Il campionato è avvincente, non c’è più la Juve acchiappatutto. Penso i biancocelesti siano favoriti perché giocano in casa, ma le forze in campo sono equilibrate. Penso sia una partita a viso aperto, entrambe la vogliono far prova e lo spettacolo ne trarrà beneficio. Padelli? E’ il suo ruolo quello del secondo portiere, è stato preso per quello e nel pieno della sua esperienza. Handanovic ha giocato praticamente sempre e gli ha dato poco spazio, magari dopo tre anni senza giocare è un po’ più difficile, ma Padelli ha l’esperienza necessaria per giocare questo tipo di partite. Oggi il ruolo del portiere è cambiato, bisogna esser bravi più con i piedi che con le mani. Cambia tutto e bisogna adeguarsi”.