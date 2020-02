Roberto Boninsegna, ex attaccante dell’Inter e tifoso interista, ha parlato della sfida del Meazza ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ho visto un bel Napoli, che ha sempre messo in difficoltà l’Inter. Il miglior nerazzurro è stato Padelli e questo la dice tutta. Il Napoli ha giocato in contropiede, all’italiana. Era difficile che l’Inter potesse far gioco contro questo Napoli, che ha avuto anche altre occasioni per segnare. Ma mi è apparsa un’Inter un po’ ammalata”.