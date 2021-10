Lazio-Inter, Boniek: “Gol di Anderson? Zero controversie, si gioca finché…”

Il pensiero dell'ex calciatore: "Secondo gol della Lazio? Zero controversie, si gioca finché l’arbitro non fischia"

Sta facendo ancora molto discutere il gol realizzato da Felipe Anderson ieri contro l'Inter con Federico Dimarco a terra. La scelta dei biancocelesti di non buttare la palla fuori per permettere ai soccorsi di intervenire ha scomodato anche Zibi Boniek, vicepresidente Uefa ed ex calciatore, che sul suo profilo Twitter ha scritto: "Secondo gol della Lazio? Zero controversie, si gioca finché l’arbitro non fischia".