Lazio-Inter, Delgado: “Partita aperta. Inzaghi? Per lui sarà un’emozione”

Le parole dell'ex biancoceleste: "Mi aspetto una partita bella ed aperta, tra due grandi squadre ed allenatori molto preparati"

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Roberto Delgado, ex calciatore della Lazio, ha parlato così in vista della sfida di oggi contro l'Inter: "Mi aspetto una partita bella ed aperta, tra due grandi squadre ed allenatori molto preparati. Per Inzaghi sarà un'emozione unica tornare all'Olimpico, ma sono sicuro che i biancocelesti alla fine riusciranno a spuntarla".