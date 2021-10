Inzaghi sfida la ‘sua’ Lazio: “La clamorosa notte del dietrofront: così la scelta Inter”

La ricostruzione dettagliata di quanto accaduto durante la scorsa estate tra la Lazio, Simone Inzaghi e l'Inter

Simone Inzaghi torna all’Olimpico, da avversario. Alle 18 affronterà il suo passato in una partita dal sapore speciale per l’allenatore e molto importante per la sua Inter . Di fronte ci sarà la sua Lazio, o meglio, quella che è stata la sua Lazio per oltre 22 anni. Prima da giocatore, dal 1998 con tanto di vittoria dello scudetto nel 2000, poi da allenatore nelle ultime stagioni. Tornerà in quello che è stato il suo stadio, casa sua, per anni e si godrà le emozioni del match, prima, durante e dopo.

Lotito non l’ha presa bene, ma non ha potuto fare nulla per impedire la separazione. “Poteva dirmelo prima di stringermi la mano. Io avevo il contratto pronto, lui doveva solo raggiungere Calveri per sottoscriverlo a sua volta, ma non si è presentato”. Niente da fare, il futuro di Inzaghi è nerazzurro. Decisivo è stato il tentativo in extremis di Marotta. Un’offerta allettante e nuovi stimoli hanno portato l’allenatore ad accettare. Una decisione sofferta e che ha avuto dell’incredibile, soprattutto per le dinamiche con cui si è verificata”. Oggi passato e presente si incontrano, alle 18 allo stadio Olimpico: è tutto pronto per il calcio d’inizio di Lazio-Inter.