Lazio-Inter, Libero: “Esame giusto per Inzaghi per dimostrarsi all’altezza del post Conte”

Cresce l'attesa per Lazio-Inter, partita molto speciale per Inzaghi che, guardando alla formazione, dovrà fare a meno di Vidal e Sensi in mezzo al campo e Sanchez in avanti, con il dubbio Lautaro Martinez, tornato nella notte dalle fatiche con la Nazionale. "Per il tecnico, in ogni caso, quella dell’Olimpico sarà una sfida dai molteplici significati. Dal punto di vista del campo, sarà importante trovare il successo, per affermarsi per la prima volta in stagione contro una big. Il calendario, infatti, non ha presentato all’Inter impegni insormontabili fino ad ora. [...] Insomma, contro la Lazio può essere l’esame giusto per dimostrarsi all’altezza del post Conte", si legge su Libero.