Lazio-Inter, Nela: “Ho da ridire sul rigore di Bastoni, le braccia vanno legate?”

Il parere dell'ex calciatore: "Io avrei da ridire anche sul fallo di mano di Bastoni, ormai qua non si può fare niente, le braccia andrebbero legate o tolte?"

Intervenuto negli studi de La Domenica Sportiva, Sebino Nela, ex calciatore, ha parlato così della sconfitta dell'Inter di sabato sera contro la Lazio: "Dalla parte del gol di Anderson manca Dimarco che è ancora a terra: manca l'uomo di riferimento della fascia. Io avrei da ridire anche sul fallo di mano di Bastoni, ormai qua non si può fare niente, le braccia andrebbero legate o tolte? L'Inter per un'ora ha giocato un buonissimo calcio", le sue parole.