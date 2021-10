Lazio-Inter, Nicchi: “La regola è chiarissima: l’arbitro può fermare solo se…”

Le parole dell'ex presidente dell'AIA: "L'arbitro ha fatto bene a far proseguire l'azione che ha portato al gol di Felipe Anderson"

"La regola è assolutamente chiara: la decisione spetta solo ed esclusivamente all'arbitro che può fermare il gioco se il giocatore a terra a subito un colpo alla testa o è in una situazione di pericolo e non era questo il caso di Dimarco: quindi l'arbitro ha fatto bene a far proseguire l'azione che ha portato al gol di Felipe Anderson".